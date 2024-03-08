Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan Umurlu'da Miting Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan Umurlu'da Miting Düzenledi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan Umurlu\'da Miting Düzenledi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Umurlu'da yoğun katılımla bir miting düzenledi. Mehteran takımının konseriyle coşkulu bir atmosfer oluştu.

08.03.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Umurlu'da mitin düzenledi. Eski Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, mehteran takımının konseri ise meydandaki coşkuyu arttırdı.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan, Umurlu'da miting yaptı. Yoğun katılımın olduğu programa Efeler Belediyesi eski Başkanı Mesut Özakcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve ilçe başkanları katıldı. Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, yapacağı projeleri anlatıp Umurlu sakinlerinden destek istedi. Mitingde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise en kısa sürede Umurlu'yu doğalgaz getirme sözü verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan Umurlu'da Miting Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan Umurlu'da Miting Düzenledi - Son Dakika
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