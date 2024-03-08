Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan Umurlu\'da Miting Düzenledi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Umurlu'da mitin düzenledi. Eski Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, mehteran takımının konseri ise meydandaki coşkuyu arttırdı.
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan, Umurlu'da miting yaptı. Yoğun katılımın olduğu programa Efeler Belediyesi eski Başkanı Mesut Özakcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve ilçe başkanları katıldı. Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, yapacağı projeleri anlatıp Umurlu sakinlerinden destek istedi. Mitingde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise en kısa sürede Umurlu'yu doğalgaz getirme sözü verdi. - AYDIN
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, CHP belediyelerinin herkese eşit hizmet verdiği vurgulandı.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, proje lansmanında duyurduğu çalışmalarından biri olan TOKİ'ler arası ücretsiz ring servisleri projesini şimdiden hayata geçirdi. Edremit ilçesinin Erenkent (Yeni TOKİ), Erdemkent (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) mahalleleri arasında ücretsiz ulaşım başladı.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, kadınların toplumun ilerlemesindeki en büyük güç olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Ünalır, kadınların hak mücadelesine vurgu yaparak, AK Parti'nin kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için yaptığı düzenlemeleri anlattı. Ayrıca, kız öğrencilerin okullaşma oranının arttığını ve kamudaki kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını belirtti.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
BBC'nin teyit ettiği uydu fotoğraflarına göre İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yol inşasını tamamladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlediklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye çıkardıklarını belirtti.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve Esenyurtlulara minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına çiçek ve hediye verildi.
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