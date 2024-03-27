Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Hayvan Bakımevi\'ni Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Torba Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Tosun, hayvan hakları konusunda hassas olduğunu belirterek Bodrum'da yapacakları çalışmalardan bahsetti.

27.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:47
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Torba Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. "Benimle birlikte yaşayan üç kedim bir de köpeğim var" diyen Mehmet Tosun, hayvan hakları konusunda son derece hassas olduğunu belirterek "Gönüllülerimizle birlikte Bodrum'da yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

Kent Konseyi Hayvanların Yaşam hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı İnci Kutay ile birlikte Torba'daki merkezi dolaşan Mehmet Tosun, gönüllülerin bu merkezlerde hiçbir karşılık beklemeden can dostlar için yaptığı çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek, göreve geldikleri takdirde Bodrum'daki iki geçici hayvan barınağının da kapasitesini artırıp, hayvan refahına uygun bir şekilde yaşam şartlarını iyileştireceklerini söyledi. Yeni bir Rehabilitasyon, Kayıt ve Tedavi Merkezini daha Bodrum'da hizmete sunacaklarını anlatan Mehmet Tosun, "Barınaklarımızın 24 saat esasına göre çalışması gerekiyor. Bu barınaklar sadece sokak hayvanları için değil, yaban hayatı canlıları için de birer ünite kurulacak. Her iki barınakta da gece nöbetçi veteriner olacak. Acil durumlarda yaralanan sokak hayvanlarını ve evcil hayvanları buraya getirip tedavisini sağlayabilmeliyiz. Bunun yanında, buradaki dostlarımızın beton zeminde yaşamasını doğru bulmuyorum. Bu barınaklardaki şartların tümüyle değişmesi, patili dostlarımıza daha sıcak ve doğal ortamlar hazırlanması lazım" dedi.

Konacık, Mumcular ve Kadıkalesi'nde kısırlaştırma merkezleri açacaklarını da anlatan Tosun, "Hayvan sevgisinin geçicisi olmaz" diyerek, özellikle yaz sonunda sahipleri tarafından sokağa bırakılan evcil hayvanların sıkı takibini yapacaklarını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlayacaklarını kaydetti. Mehmet Tosun, daha sonra Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Hayvan Hakları Sözleşmesi"ni imzaladı.

Kendisinin de üç kedisi ve bir köpeği olduğunu hatırlatan Tosun, "Bodrum'u tüm canlılar için güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir kent haline getireceğiz. Bodrum Belediyesi, sadece insanımız için değil, sokak hayvanları ve doğal ortamında yaşayan tüm canlılarımız için de çalışacak. Bodrum'umuza yeni bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon, Bakım, Kayıt ve Geçici Yaşam Merkezi kazandıracağız. Burası sadece evcil hayvanlar ve sokak canları için değil aynı zamanda yaban hayatı canlılarına da hizmet verecek. Merkezimizde sahiplendirme alanlarından donanımlı ameliyathanelere, anne-yavru bölümünden felçli hayvanlar için hazırlanmış bakım alanlarına kadar her detayı inceleyerek projelendireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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