Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
İba, Saraçlar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, talepleri dinledi.
Esnaf ziyaretinde bir iş yerinde alışveriş yapan vatandaşlardan Çetin Kafadar'a projelerini anlatan İba, Edirne'ye hizmet etmek için destek beklediğini dile getirdi.
İba'ya başarı dileyen Kafadar, "Doğma büyüme CHP'liyim ama şu anda Edirne'nin AK Parti'ye ihtiyacı var. Ben 77 yaşındayım, inşallah sen kazanırsın geliriz sana. Allah kalbine göre versin. Allah güler yüzünü noksan etmesin." dedi.
Ziyaretleri sonrası gazetecilere açıklama yapan İba, Edirne'nin belediyecilik anlamında hak ettiği hizmeti alamadığını söyledi.
Edirne'ye hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten İba, "30 yıl önce de vaatler aynıydı ama değişen hiçbir şey olmadı. Edirne'nin kazanmasını istiyoruz. Edirne her anlamda çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Osmanlı'ya başkentlik yapmış ve turist akınına uğrayan bu kadim şehre bu görüntüler yakışmıyor. Gece gündüz çalışmaya ve hizmete hazırız." diye konuştu.
İba, CHP Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu'nun da adaylıktan çekilmesine ilişkin değerlendirmesine Ciravoğlu'na acil şifalar dileyerek başladı.
Ciravoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu noktasında bilgi aldıklarını ifade eden İba, "Allah şifa versin tekrar sağlıklı günlerine kavuşsun yeni adaya da hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.
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