Cumhur ittifakı iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhur ittifakı iftar programında bir araya geldi

19.04.2022 10:43
Cumhur ittifakı iftar programında bir araya geldi

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Teşkilatları birlik ve beraberlik için verdikleri iftar programında bir araya geldi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Teşkilatları birlik ve beraberlik için verdikleri iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, katılımlarından dolayı cumhur ittifakı MHP teşkilatına teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin daim olmasını dilerken, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar ise nazik davetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İftar programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık ile teşkilat mensupları katıldı. - KARABÜK

Cumhur ittifakı iftar programında bir araya geldi

YORUMLAR
500
Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Karabük, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhur ittifakı iftar programında bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:28 İlk eşini trafik kazasında kaybeden adamın ikinci eşi de yatağında ölü bulundu
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:21 "Çakarlar" çetesinin lideri ortaya çıktı! Her şeyi 73 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı babaanne yönetiyormuş
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
10:11 "Sağır ve dilsiz" yazılı notla dileniyordu! Gerçek anlaşılınca kendini bu sözlerle savundu: Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor
10:08 Ünlü yazar Paul Auster'ın oğlu, küçük kızını uyuşturucu ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
10:03 Ekonomik kriz aileyi vurdu! Reddi miras taleplerinde patlama yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 10:49:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur ittifakı iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement