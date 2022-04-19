Cumhur ittifakı iftar programında bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Teşkilatları birlik ve beraberlik için verdikleri iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, katılımlarından dolayı cumhur ittifakı MHP teşkilatına teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin daim olmasını dilerken, MHP İl Başkanı Dr. Adem Kar ise nazik davetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İftar programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık ile teşkilat mensupları katıldı. - KARABÜK