Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği\'ni ziyaret etti

Politika

Cumhur ittifakının Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaretlere devam ediyor. Ziyaretler dahilinde Atatürkçü Düşünce Derneği'ne giden Yazıcı "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk'ün açtığı yolda onun ilke ve inkılaplarına uygun bir vatandaş olarak hareket ettik" dedi.

Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Dilay Uçar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kendi ailesinin de Selanik göçmeni olduğunu vurgulayan Serkan Yazıcı, "Ülkemiz için çok önemli bir yeri olan bu köklü derneğin Marmaris'imizde faaliyetlerde bulunuyor olması bizim için çok değerli. Kendilerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diyerek Sivil Toplum Kuruluşlarına desteklerinin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA