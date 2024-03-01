Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği\'ni ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret ederek, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına uygun bir vatandaş olarak hareket ettiklerini belirtti.

01.03.2024 11:14  Güncelleme: 11:18
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Cumhur ittifakının Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaretlere devam ediyor. Ziyaretler dahilinde Atatürkçü Düşünce Derneği'ne giden Yazıcı "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk'ün açtığı yolda onun ilke ve inkılaplarına uygun bir vatandaş olarak hareket ettik" dedi.

Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Dilay Uçar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kendi ailesinin de Selanik göçmeni olduğunu vurgulayan Serkan Yazıcı, "Ülkemiz için çok önemli bir yeri olan bu köklü derneğin Marmaris'imizde faaliyetlerde bulunuyor olması bizim için çok değerli. Kendilerine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diyerek Sivil Toplum Kuruluşlarına desteklerinin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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