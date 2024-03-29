Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan\'dan Mersin\'e Projeler

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, kente çok güzel projeler kazandıracaklarını belirterek, "Tarihi ve kültürel mirasımızı öne çıkaracağız. Dünya harikası yerlerimiz var, buraları yeni baştan ele alacağız. Mersin'in acil ve öncelikli sorunları var, bunlara hızlıca eğileceğiz" dedi.
Seçim çalışmalarına kentin her yerinde devam eden Soydan, belediyeciliğin, yaşadığı şehri sevme işi olduğunu dile getirerek, "Biz birliğin gücü ile elimizden gelenin fazlasını yaparak kentimizde mutluluğu daim kılacağız. Artık vakit geldi. Mersinli hemşerilerim pazar günü sandığa gidecek ve oyunu verecekler. Sadece oy vermeyip, Mersin'in değişimi içinde ilk ışık yakılmış olacak. Biz inanıyoruz. Birbirimize olan sevgi, saygı ve dayanışma duygusu ile Mersinimizi birlikte güzelleştireceğiz. İstikrarlı ve daha güçlü yarınlar için el ele verip, hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.
"Az kaldı Mersin, biz geliyoruz"
"Biz Mersin sevdalısıyız" diyen Soydan, şöyle devam etti: "100 projemiz çok beğenilmiş, takdir toplamıştı. Sorunları ile büyüyen kentimize nefes aldırmamız lazım. Şimdi onları yapma zamanı. Kentimize artı değer sağlayacağız. Az kaldı Mersin, biz geliyoruz. Yüreğimizdeki Mersin aşkıyla, kentimize liyakati, yönetimde şeffaflığı, hizmette kaliteyi, projelerde vizyonu getiriyoruz."
"Sandığa gidelim, Mersin geleceğini değiştirelim"
Mersinlileri sandığa giderek oy kullanmaya davet eden Soydan, "Pazar günü Mersin'in geleceğini oylayacağız. Bir 5 yıl daha kaybetmeyelim. 100 projemizle Mersin'i hakkettiği yere biz taşıyacağız. Onun için mutlaka sandığa gidelim ve oyunuzu, söylediklerini yapabilecek en iyi tercihiniz olan Serdar Soydan'dan yana kullanın" ifadelerini kullandı.
Konuşmasını, "Sizlerin heyecanı ve sevgisi bize ilham veriyor, dualarınız, destekleriniz bizi güçlü kılıyor. Hepinize minnettarız" diye sürdüren Soydan, "Bizim yolumuz kardeşlik, hak, hakikat yolu. Bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yol arkadaşlarımız sizlersiniz. 1 Nisan sabahı yeni umutlarla güzel günlere merhaba diyeceğiz" şeklinde konuştu.
"Bizim bu şehre sözümüz var"
Soydan, Mersin'in sorunlarına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı; "Biz yola çıktığımızda kentin dört bir köşesine hizmet götüreceğimizi ifade ettik. Ayırmadan, ayrışmadan, canla başla geleceğimizi söyledik. Bizim bu şehre sözümüz var, yeminimiz var. Cumhur İttifakı olarak, birliğin gücü ile her yerde yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin kalkınması adına her alanda var gücümüzle çalışacağız. Artık bu kent Cumhur İttifakı belediyeciliği ile tanışmalıdır. 31 Mart'ta bunu başaracağız ve hep birlikte kazanacağız." - MERSİN
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan'dan Mersin'e Projeler - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Umurlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, 9 ilçede 11 noktada toplam 20 bin Aydınlıyı iftar sofralarında buluşturdu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde vatandaşları aynı sofrada buluşturduğu iftar sofrası Akvadi'de kurdu. Başkan Zolan, tüm hemşehrilerinin ramazanını tebrik ederek, Denizli'ye hizmet ettiklerini belirtti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında doktorun otomobiline çarpan motosiklettekilere, doktor olay yerinde müdahale etti. İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı ve doktor Selahaddin Can'ın otomobiline çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Dr. Can, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık görevlilerine bilgi verdi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan şahıs, jandarma operasyonu ile yakalandı. İ.Ç. isimli şahsın 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak'ta hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan bilgi aldı. Bakan Kacır, Uşak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek Başkan Çakın'la bir araya geldi. Ayrıca sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirdi ve 3. Sanayi Sitesi'nde yapılan çalışmaları inceledi.
Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınması gereken tedbirler görüşüldü. Samsun'da toplam 3 bin 656 sandıkta 1 milyon 38 bin 91 seçmen oy kullanacak ve 4 bin 634 personel seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlayacak.
AK Parti Karabük kurmayları, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine sayılı günler kala Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın yanında kenetlendi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'de termik santral inşa etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı. Dağ, İzmir'in doğasına, havasına, suyuna ve yeşiline zarar verecek herhangi bir projenin içinde olmayacaklarını belirtti. Ayrıca, göreve gelir gelmez ağaçlandırma çalışmalarına başlayacaklarını ve her ilçeye 'İzmir Bahçeleri' kuracaklarını ifade etti.
ANKA HABER AJANSI 29 MART CUMA GÜNDEMİ
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinin güven ve huzur içerisinde geçmesi için yapılan asayiş toplantısında alınan tedbirler değerlendirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Kadir Avcı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya da katıldı.
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığını bildirdi. 22-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?