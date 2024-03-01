Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan Karaduvar\'da İlgi Gördü

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Karadauvar'da gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Kıymetli Karaduvar halkının bizlere olan teveccühünden dolayı çok mutluyuz. Yüzlerinden gülümseme hiç eksilmesin diye elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.
Serdar Soydan, Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak ile Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret etti. Ataş Yolu üzerindeki esnaflar ve muhtarlık ziyareti ile başlayan programda, vatandaşlarla sohbet eden Soydan, Akdeniz Belediyesi Karaduvar Kültür ve Sanat Evi'ndeki eğitmen ve kursiyerlerle de bir araya geldi. Soydan, gelen talep, öneri ve şikayetleri dikkatle dinleyip göreve gelmeleri halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair bilgilendirme yaptı. Çok yoğun bir ilgi ve 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın sevgisi ile karşılanan Soydan'a, ziyaretinde Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatları da eşlik etti.
"Tüm bölgeyi kazandıracağız"
Soydan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Karaduvar'da bizlere olan teveccühten dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın güvenini asla boşa çıkarmayacağımızın bilinmesini isteriz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak birliğin gücü ile yalnızca Karaduvar değil, tüm bölgeyi kalkındırma adına elimizden gelenin fazlasını yapmak için biz hazırız. İlçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesinin koordinesi sonrası Mersin hak ettiği yere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kentimizin geleceği adına ortaya koyduğumuz hedefler ile hepsi birbirinden önemli projelerimizi 9 Mart'ta açıklayacağız" diye konuştu.
"Tarımı önemsiyoruz"
Çiftçi dostu belediye olacaklarına vurgu yapan Soydan, "Kentimiz birçok ürünün üretim rekoltesinde üst sıralarda yer alıyor. Var olan bu çıtayı yukarı çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Tarım bu kentin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla çiftçilerimiz için de önemli projelere imza atacağız. Tarım A.Ş bunlardan bir tanesidir. Gerek ziraat mühendisleri ile gerekse gübre, sulama borusu, fide gibi desteklerle çiftçimizin her daim yanında olacağız. Ürünü pazarlama noktasında da onları yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kadın ve çocuklar için projeler
Mersin'in Cumhur İttifakı ile güçleneceğini ve 31 Mart'ta vatandaşların desteği ile güçlerine güç katacaklarını söyleyen Soydan, "Herkesi, her kesimi düşünüyoruz. Ayrı gayrı yok. Bu kentin mutluluğu için durmadan çalışacağız. Örneğin geleceğimizin teminatı evlatlarımız için, çocuk kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk oyun evleri, çocuk doğa gelişim çiftliği gerçekleştireceğimiz projelerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca kadın sağlığı spor merkezi, anneliğe ilk adım danışma merkezi, melek yatırımcı proje destek merkezi ile kadınlara her alanda destek sunacağız. Kadın üretici pazarlarının sayısını artırma konusunda da çalışmalarımız var" şeklinde konuştu. - MERSİN
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