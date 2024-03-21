Cumhur İttifakı\'nın Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer\'den çalışan annelere destek

Politika

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'in, özellikle kadınları düşünerek Merkezefendi'nin birçok bölgesi için planladığı kreş projesi, çalışan annelerden büyük destek buldu.

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer'in özellikle çalışan anneler için ortaya koyduğu kreş projesi büyük destek buldu. Proje açıklandıktan sonra ziyaretlerinde özellikle çalışan annelerden ciddi boyutta destek aldıklarını ifade eden Başer, Merkezefendili kadınların bu ilgisi, projenin yerinde ve çözüm odaklı bir çalışma olduğunu gösterdiğini ifade etti. Merkezefendi'nin birçok bölgesinde çalışan annelerin yükünü azaltmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Adayı Başer, "Bu kreşler ailelerin küçük yaştaki çocuklarını bile güvenle emanet edebilecekleri kriterlerle inşa edilecek. Çocuklarını buralara emanet eden çalışan annelerin gözü arkada kalmayacak" dedi. - DENİZLİ