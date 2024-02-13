Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan'dan Efeler Belediyesi Çalışanlarına Müjde - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan'dan Efeler Belediyesi Çalışanlarına Müjde

Cumhur İttifakı\'nın MHP\'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan\'dan Efeler Belediyesi Çalışanlarına Müjde

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçilmesi halinde Efeler Belediyesi'nde çalışan herkesin işine devam edeceğini ve maaşların iyileştirileceğini açıkladı.

13.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:47
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Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, yaptığı basın açıklaması ile seçilmesi halinde Efeler Belediyesi'nde çalışan herkesin işine devam edeceğini ve 1 Nisan'dan itibaren maaşların iyileştirilip çalışanların tüm sosyal haklara kavuşacağını belirtti.

Açıklamasında Efeler Belediyesi çalışanlarına seslenen Pehlivan, "Kıymetli Efeler Belediyesi çalışanları, belediyemizde görev yapan hiç kimse işinden olmayacak" dedi.

Göreve gelir gelmez tüm çalışanların maaşlarının iyileştirileceğini belirten Burak Pehlivan, "Maaşımız ve sosyal haklarımız zamanında yatacak mı korkusu ortadan kalkacak, herkes yaşamını güvenle planlayabilecek. Mevcut sorunlara çözüm getirilecek. Çalışanlarımızın hakkını alması için başka bir kurumdan gelecek ödenek bahane edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Pehlivan açıklamasının devamında, "Ayrıca, Başkan Pehlivan ve meclis üyelerinin birinci derece akrabaları belediyede görev almayacak. Efeler Belediyesi'nde adil bir çalışma ortamı sağlanacak" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan'dan Efeler Belediyesi Çalışanlarına Müjde - Son Dakika


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