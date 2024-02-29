Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı\'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, düzenlediği toplantıda Tarsus için birbirinden değerli projelerini tanıttı. Tat, Tarsus'un kentsel dönüşümünü gerçekleştirecek, tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkacak, inanç ve kültür merkezi haline getirecek ve denizle buluşturacak projeleri hayata geçirmek istediklerini belirtti.

29.02.2024 10:12
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Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı.

Tat, bir düğün salonunda düzenlediği toplantıda, 31 Mart'ta Tarsus'ta yeni bir dönem başlayacağını söyledi.

İlçedeki vatandaşlar için ekibiyle hizmetin en iyisini sunacaklarını belirten Tat, "Biz Cumhur İttifakı olarak Tarsus'umuzu geleceğe taşıyacak, halkın refah düzeyini yükseltecek ve yaşam kalitesini arttıracak birbirinden değerli projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Tarsus için projelerinin hazır olduğunu aktaran Tat, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümü, yerinde dönüşümle hayata geçireceğiz. Çukurova'nın en geniş arazilerinin bulunduğu Tarsus'un tarihteki konumuna, tarihi ve kültürel miraslarımıza sahip çıkacağız. Tarsus'u inanç ve kültür merkezi haline getirecek, dahası Tarsus'u denizle buluşturacağız. Tarsus'un hayatın her alanında kalkınmasına olanak sağlayacak tüm projelerimizle geliyoruz."

Toplantıya, Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Tarsus Belediye Başkan adayı Mahmut Tat, projelerini tanıttı - Son Dakika
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