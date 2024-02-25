Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Meclis Üyesi Adaylarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Meclis Üyesi Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakı\'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Meclis Üyesi Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi adaylarıyla bir restoranda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yüzügüllü, meclis üyeleriyle fikir alışverişinde bulunarak, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

25.02.2024 18:06  Güncelleme: 18:11
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Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi adayları ile bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda Hamid Yüzügüllü, meclis üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu. AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, "Sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda halkımıza en iyi hizmeti getirmek için çalışacağız. Ben yok, biz varız. Hep birlikte birlik olup, güçlü olup Tepebaşı'nı daha yaşanılabilir bir dünya markası yapmak için çalışacağız. Bu yüzden hep birlikte çalışarak halkımıza en iyi hizmetleri sunmak adına 31 Mart'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Meclis Üyesi Adaylarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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