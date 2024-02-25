Cumhur İttifakı\'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Meclis Üyesi Adaylarıyla Bir Araya Geldi

Politika

Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi adayları ile bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda Hamid Yüzügüllü, meclis üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu. AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, "Sizlerle birlikte çıktığımız bu yolda halkımıza en iyi hizmeti getirmek için çalışacağız. Ben yok, biz varız. Hep birlikte birlik olup, güçlü olup Tepebaşı'nı daha yaşanılabilir bir dünya markası yapmak için çalışacağız. Bu yüzden hep birlikte çalışarak halkımıza en iyi hizmetleri sunmak adına 31 Mart'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR