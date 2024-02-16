Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü

Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, ilçeyi iyi tanıdığını belirterek, vatandaşlara hizmetkar olduğunu vurguladı. Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül ise Sakarya'nın Cumhur İttifakı'na olan güçlü desteğine inandığını ifade etti. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

16.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
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Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yusuf Alemdar İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Erenler Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Alemdar, ilçeyi iyi tanıdığını belirterek, siyasi hayatı boyunca vatandaşlara hizmetkar olduğunu kaydetti.

Her zaman vatandaşlarla birlikte olacaklarını vurgulayan Alemdar, "Bizim davamız, ben davası değil. Görevi iyi yapan, kötü yapan olmaz. Bu bir nasip işidir. Bizim davamızda Allah'ın nasibi vardır. Bizler bayrağı, daha ileriye taşımak için bu kutlu yola çıktık. 31 Mart sonrası gerekli adımları atacağız. Sadece altyapı, yol veya park yapmayacağız, sosyal belediyecilik anlayışıyla insanımızın, her daim yanında olacağız. Emanet aldığımız görevimizi, size layık şekilde tamamlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erenler Belediye Başkanı ve Başkan adayı Rahmi Şengül de 1 Nisan sabahı Sakarya'nın ne kadar güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu herkese göstereceklerine işaret ederek, Sakarya'da en güçlü iradeyi Erenler'in ortaya koyacağına inandığını belirtti.

Toplantıda, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti ve MHP yöneticileri ile partililer yer aldı.

-"Daha güzel yarınlar için gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ozanlar Mahallesi perşembe pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Işıksu, ardından Bileciler, Solaklar, Kurtbeyler ve Doğancılar mahallelerini ziyaret etti.

Mahallelilerin ihtiyaçlarını gidermek için çok çalıştıklarını, birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Işıksu, "Biz, Adapazarı'mızı çok seviyoruz, daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Daha güzel yarınlar için hep birlikte, gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıksu'ya perşembe pazarı ziyaretinde, Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, seçim programlarında ise AK Parti ve MHP Adapazarı İlçe Teşkilatı başkanları ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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