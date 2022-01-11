Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor - Son Dakika

AK Parti ile MHP'nin yaklaşık 19 aydır üzerinde çalıştığı Seçim Yasası teklifi son viraja giriliyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; teklif, şubat ayından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Edinilen bilgiye göre, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı. AK Parti kaynakları erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN TEK ŞART VAR

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "Seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi.

Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceğinin altını çizdi.