Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral\'dan tartışma yaratacak sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yazar Mine Kırıkkanat'ın 2020 yılında yaptığı bir konuşmayı alıntılayan Saral oldukça sert ifadeler kullandı.

"O KIRIK KAFANA İYİ SOK MEYMENETSİZ KADIN"

Saral "Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP'li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!" ifadelerini kullandı.

KIRIKKANAT: ŞAHSI MAKAMINIZA İHBAR EDİYORUM

Kırıkkanat da sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, şu yanıtı verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez. Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum."