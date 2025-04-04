Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral\'dan tartışma yaratacak sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yazar Mine Kırıkkanat'ın 5 yıl önce yaptığı bir açıklamayı alıntılayarak tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Saral "Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı dışında bir projesi olmayan CHP'li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır" dedi.

04.04.2025 07:27
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yazar Mine Kırıkkanat'ın 2020 yılında yaptığı bir konuşmayı alıntılayan Saral oldukça sert ifadeler kullandı.

"O KIRIK KAFANA İYİ SOK MEYMENETSİZ KADIN"

Saral "Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiçbir eser üretemeyen, taş üstüne taş koymayan, kent lokantası, süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP'li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler

KIRIKKANAT: ŞAHSI MAKAMINIZA İHBAR EDİYORUM

Kırıkkanat da sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek, şu yanıtı verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamınızı temsil eden bir danışman hiçbir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez. Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler

Mine Kırıkkanat, Kent Lokantası, Kültür Sanat, Politika, 3-sayfa, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan1421:
    ama doğru söylemiş 41 21 Yanıtla
  • Behzat:
    bunu söyleyen bir adam nasıl görevde kalır. 18 13 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Adam doğru söylemiş imzamı atıyorum... 7 9 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    sözler doğru ama üslup biraz ağır olmuş… 3 9 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu türkiyeyi soyup soğana çevirene oy verenlere ne demeli 0 0 Yanıtla
  • Cenk Aydın:
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Tartışma yaratacak bir durum yok adam doğruyu söylemiş ne var bunda artık doğruları söylemek anormal bir durum oldu. 0 0 Yanıtla
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