Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM Başkanı Arslan'a yanıt: 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM Başkanı Arslan'a yanıt: 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Arslan'ın sözlerine X hesabından yanıt veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz" ifadelerini kullanarak daha önce AYM kararlarıyla ilgili kaleme aldığı bir yazıyı alıntıladı.

08.02.2024 13:23  Güncelleme: 14:13
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Bugün Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in düzenlenen yemin törenine katılan Başkan Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYM BAŞKANI ARSLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sürecinde Yargıtay ile sık sık karşı karşıya gelen AYM'de Başkan Arslan,"AYM'nin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde bu kararlara katılmasanız bile uyulması anayasal bir zorunluluktur" diye konuştu.

"153 MADDEYE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ BAĞLAR"

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü; "Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır. AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM'DAN YANIT GECİKMEDİ

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bu çıkışa yanıt Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda verdiği kararlar sonucu çıkan sorunlara dair bazı tespitlerini kaleme aldığı bir yazıyı alıntılayan Uçum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Anayasa m. 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda "yeniden yargılama" bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Ayrıntılar ve konunun diğer tüm yönleri ekli yazıda işlenmiştir."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM Başkanı Arslan'a yanıt: 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum\'dan AYM Başkanı Arslan\'a yanıt: 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serkan Basar: buna se karar veremezsin danışman efendi görevini yap görevin dışındaki ve ehli olmadığın konulara zıplama 203 108 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit: Uçum bom boş birisin... 167 69 Yanıtla
  • Azat Deniz: Malesef ülkenin tek sorunu vasıfsız bürokratlar 167 49 Yanıtla
  • Azat Deniz: Vasıfsız pas geçiyorum 138 43 Yanıtla
  • Serkan Basar: bütün diktatörlerin ortak özelliği, yaşadıkları ülkeyle kendisini özdeşleştirirler. 119 47 Yanıtla
  • Ali Arslan: Şimdi bu moda,konu hakkında yeterli bilgiye sahip olanadan ahkam kesenler,nasıl güreşçiden banka yöneticisi olmaz ki yapıldı, danışman efendi, bırakın da konunun uzmanı hayatını vermiş kişiler karar versin,boş boş konuşmayın 105 35 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy: 17 yıl terörden hüküm girip milletvekili olunca işlediği suçtan muaf olunur mu,daha düne kadar nasıl çıkıyorlar serbest kalıyor diyenler nedeni anayasamızın güncellenmiş olmayışı,bizim telefonlarımız bile hey ay güncelleme alıyor ,almazsa doğru çalışır mı 53 67 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Şimdi çiğnediğiniz bu kanunlar elbet birgün sizede lazım olacak 92 21 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Erol bey; size göre herkes hata yapıyor kanun çiğniyor ama sizin destekledikleriniz değil, yok öyle bir dünya, ya devlet başa ya kuzgun leşe. Nokta. 39 27
  • Ahmet Karakan : Sanki cvsi buna cevap verebilme yeteneği varmış gibi duruyor. 6 2
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Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Mehmet Uçum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AYM Başkanı Arslan'a yanıt: 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz - Son Dakika


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