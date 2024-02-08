Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum\'dan AYM Başkanı Arslan\'a yanıt: 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz

Politika

Bugün Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yılmaz Akçil'in düzenlenen yemin törenine katılan Başkan Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYM BAŞKANI ARSLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sürecinde Yargıtay ile sık sık karşı karşıya gelen AYM'de Başkan Arslan,"AYM'nin kararlarını ve yorumlarını beğenmeyebilir, katılmayabiliriz. Ancak bir hukuk devletinde bu kararlara katılmasanız bile uyulması anayasal bir zorunluluktur" diye konuştu.

"153 MADDEYE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİ BAĞLAR"

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü; "Öte yandan, anayasanın üstünlüğünü ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamayı amaçlayan anayasa yargısının işlevsel olması verilen kararların yerine getirilmesine bağlıdır. Karara uyulmaması durumunda hukukun üstünlüğü ilkesi zedeleneceği gibi yargılamanın da bir anlamı olmayacaktır. AYM kararları 153'ncü maddeye göre kesin olup gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Kararların uygulanması her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının zorunlu bir sonucudur."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI UÇUM'DAN YANIT GECİKMEDİ

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bu çıkışa yanıt Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda verdiği kararlar sonucu çıkan sorunlara dair bazı tespitlerini kaleme aldığı bir yazıyı alıntılayan Uçum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Anayasa m. 153 hükmü bireysel başvuru ihlal kararlarını kapsamaz. Ayrıca usul hukukumuzda "yeniden yargılama" bağımsız bir kurum değildir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararına bağlı yargılama faaliyetine yeniden yargılama denir. Yargılamanın yenilenmesi/iadesi kararı verme yetkisi karar yeri mahkemelerine aittir. Ayrıntılar ve konunun diğer tüm yönleri ekli yazıda işlenmiştir."