Cumhurbaşkanı Erdoğan: "13-14 yaşındaki çocuklarımızın saf, temiz masum duygularını istismar ettiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Bu konuda tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. " - ANKARA