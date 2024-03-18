Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılında düzenlenen törene katıldı
ÇANAKKALE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılında düzenlenen törene katıldı - Son Dakika
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programına katıldı. Kurum, şehitlerimize olan borcumuzu geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek olarak tanımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çanakkale'nin tarihin akışını değiştiren bir savaş olduğunu vurguladı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan yabancı uyruklu bir DEAŞ zanlısını Melikgazi ilçesinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AK Parti Hafik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi. Güler, Hafik'e doğal gaz temel atma törenine katıldıklarını ve ilçenin yaşam kalitesini artıracak hizmetler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Sivas ve Hafik ilçesiyle ilgili cezaevi projeleri olduğunu ve Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler'e destek istedi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, şehit yakınları, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Vali Akkoyun, şehitlerin ve gazilerin önemine vurgu yaparak, devletin bu topraklarda payidar olması için çalışmanın gerekliliğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı kutladı. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin olumlu seyrinin devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehit yakınları ve Gazilere iftar programı düzenlendi. Programa, Kaymakam Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında adı geçtiği öne sürülen AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal açıklama yaptı. Yeşildal, "Yalan olduğu şuradan belli; Hatay'da AK Parti binası yok. Konteynerde hizmet veriyoruz. Seçimi kaybedeceğini düşünenler seçimi manipüle ediyor. İki gündür bu ses kayıtları şehirde konuşuluyordu. Gökhan Zan'la da öncesinde bir temasımız olmadı. Bu iddialarla ilgili de görüşmedim." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?