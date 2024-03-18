Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılında düzenlenen törene katıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılında düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılında düzenlenen törene katıldıÇANAKKALE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

18.03.2024 22:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılında düzenlenen törene katıldı

ÇANAKKALE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yılında düzenlenen törene katıldı - Son Dakika

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