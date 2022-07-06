Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir."

06.07.2022 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(2023) Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir." - Son Dakika
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