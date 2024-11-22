Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te ham petrol ve ham petrol ürünleri ithalatı 49 milyon tona, doğal gaz ithalatı 50 milyar metreküpe ulaştı. Tüm alımlar için ödediğimiz rakam yaklaşık 70 milyar dolardır." - İSTANBUL