Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz güçlü ve büyümeye devam ediyor

Çevre Bakanı Özhaseki: Depremzedelere evler teslim edilecek, endişeniz olmasın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımı süren konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özhaseki, evlerin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini ve depremzedelerin endişelenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, köylerde çelik evler yapıldığını ve şehirlerde yerinde dönüşüm projelerinin açıklandığını ifade etti.