Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz güçlü ve büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz güçlü ve büyümeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüdüğünü ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Ekonomimizin temel direkleri dirençli ve güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, enflasyonu tek haneli oranlara düşürme hedeflerinin olduğunu ifade etti.

06.03.2024 18:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılında ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri dirençli ve güçlü. Amacımız enflasyonu tek haneli oranlara düşürmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz güçlü ve büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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