Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta seçim zaferi bekliyoruz"
İSTANBUL -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadim Dostlar iftar programında açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da yeni sağlık yatırımlarının devam ettiğini ve 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bin yatak kapasiteli şehir hastanesinin inşa edileceğini açıkladı.
Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginin ardından Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
İstanbul Valiliği, Yenikapı'da düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, etkinlik alanında yapılan güvenlik uygulamalarında terör örgütü propagandası yapmak suçundan arama kaydı bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Seçimler ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirildi ve katılım oranı yüzde 74'ün üzerinde oldu. Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da artan otobüs bileti fiyatlarına dikkat çekerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı zamların sorumlusu olarak gösterdi. Özel ayrıca, memurlara verilen toplu sözleşme ikramiyesi konusunda da eleştirilerde bulundu ve gençlerin mülakat sistemiyle mağdur edildiğini belirtti.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Belediyecilik, gerçekten bizim işimiz. Önümüzde 4,5 senelik Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü hükümeti var. Son 20 senedir yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit yakınları ve gaziler ile İftar Yemeği Programı'na katıldı. Yavaş, 'Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde ilk kez bizim dönemimizde Şehit yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kurarak sizlerin taleplerinizi doğrudan aldık' dedi.
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