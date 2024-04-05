Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır" "Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz" "Gerektiğinde ölümü göze alarak vesayet odaklarına meydan okuduk" "Sizlerin...

05.04.2024 21:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır"

"Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz"

"Gerektiğinde ölümü göze alarak vesayet odaklarına meydan okuduk"

"Sizlerin şu vakur duruşunuzu gördükçe verdiğiniz mücadelenin boşa gitmediğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan, "Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz. Gerektiğinde ölümü göze alarak vesayet odaklarına meydan okuduk. 31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır. Sizlerin şu vakur duruşunuzu gördükçe verdiğiniz mücadelenin boşa gitmediğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır" - Son Dakika
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