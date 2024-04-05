Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır"
"Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz"
"Gerektiğinde ölümü göze alarak vesayet odaklarına meydan okuduk"
"Sizlerin şu vakur duruşunuzu gördükçe verdiğiniz mücadelenin boşa gitmediğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum"
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan, "Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz. Gerektiğinde ölümü göze alarak vesayet odaklarına meydan okuduk. 31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır. Sizlerin şu vakur duruşunuzu gördükçe verdiğiniz mücadelenin boşa gitmediğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum" dedi.
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yerel seçimleri kazanan Uğur Doğanca, AK Partili Başkan Mehmet Çömden'den belediye başkanlığı görevini devraldı. Başkan Doğanca, göreve başlamasıyla birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, görevi Deniz Köken'den düzenlenen tören ile teslim aldı. Başkan Özmen, Eyüpsultanlılarla buluşarak hedeflerini paylaştı.
CHP'nin adayı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi ve mazbatasını aldı. Yetişkin, mazbatayı alırken belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Konuşmasında Seferihisarlılara teşekkür eden Yetişkin, CHP'nin birçok kenti sosyal eşitlik ilkesiyle hizmetlere kavuşturduğunu belirtti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen seçimleri kazandıktan sonra mazbatalarını aldılar. Mazbata töreni Tekirdağ Adalet Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yangında hayatını kaybeden 29 kişiyle ilgili sorumluların peşinde olduklarını belirterek, savcılarla işin takibini sürdüreceklerini vurguladı.
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