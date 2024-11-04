Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İSEDAK toplantısı açılışında yaptığı konuşmada "Son asrın en vahşi soykırımını Gazze'de gördük. 50 bin Filistinli şehit düştü, 2 milyon insan aç bırakıldı. Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu bir yıl geçirdik. Filistin'de 2 milyon insanı ilaçsız, gıdasız bırakıp ölümlerini seyrettiler" dedi. - İSTANBUL