Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız"

"İster rakibimiz isterse dostumuz olsun hemen herkes Türkiye'nin çok kritik zamanlarda çok doğru ve öngörülü hamleler yaptığını ifade ediyor"

"Bugün terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız"

"Milletine karşı bir sorumluluk duygusu taşıyan siyasetçinin böyle bir fırsata sırtını dönmesi düşünülemez"

"Avantajımızı 85 milyonun tamamının hayrına olacak bir sonucun çıkması en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz"

"Amacımız hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini tesis etmektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Porgramı'nda açıklamalarda bulundu.