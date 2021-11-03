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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak

03.11.2021 14:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde günlük programlarına başladı. Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile güven mektubu sunacak Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller gerçekleştirecek. Saat 14.45'te Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ağırlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından ise Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'e güven mektubu takdim edilecek törene katılacak.

BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUBU SUNACAK

Güven mektubu takdim törenlerinin ikincisini Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani ile gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki kabulü ise saat 17.00'de Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki son etkinlik ise saat 17.45'teki Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın Güven Mektubu Takdim Töreni olacak.

FAHRETTİN ALTUN'DAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, programı için Ankara'ya uçan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanında çekilen bir videosunu paylaştı. Altun, görüntüleri "Dosta güven, düşmana korku" notuyla yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak - Son Dakika
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