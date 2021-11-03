Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ismi Külliye'de ağırlayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller gerçekleştirecek. Saat 14.45'te Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i ağırlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından ise Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'e güven mektubu takdim edilecek törene katılacak.

BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUBU SUNACAK

Güven mektubu takdim törenlerinin ikincisini Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani ile gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki kabulü ise saat 17.00'de Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki son etkinlik ise saat 17.45'teki Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın Güven Mektubu Takdim Töreni olacak.

FAHRETTİN ALTUN'DAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, programı için Ankara'ya uçan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanında çekilen bir videosunu paylaştı. Altun, görüntüleri "Dosta güven, düşmana korku" notuyla yayınladı.