Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora unvanı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Malezya\'da fahri doktora unvanı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı tevdi edildi.

10.02.2025 12:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, uluslararası ilişkiler alanında tevdi edilen ve Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından sunulan fahri doktora beratı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmasında, "Beş yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Başbakan Enver İbrahim'in davetine icabetle ziyaret ettiğim Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim aramızdaki dayanışma ve muhabbeti daim eylesin diyorum. Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor" dedi.

Malezya ve Türkiye arasındaki akademik çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buralara geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun o günler artık geride kaldı. Bugün Türkiye olarak, biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde yüksek öğrenim imkanı sunuyoruz. Çok sayıda genç kardeşimiz burslar vesilesiyle hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Ayrıca, Malaya Üniversitesi ile Yunus Emre Kültür Merkezi'miz arasındaki işbirliği ile 2019 yılından bu yana üniversitede Türkçe dersleri veriliyor. Bugün geldiğimiz aşamada ülkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyor ve bu durumdan iftihar ediyoruz. Malezya'nın yükseköğretimde bir çekim merkezi halinde gelmesinin nedenlerinden biri Perak Sultanı Nazrin Şah'ın idaresinde faaliyetine devam eden Malaya Üniversitesi'dir. Dünya akademik sıralamasında 60. Sırada yer alan Malaya Üniversitesi yaklaşık 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında ve çalışmalarında seçkin bir rol oynuyor. Bu çalışmalarda akademik şahsiyeti ve değerli katkılarıyla sayın Sultan Nazrin Şah'ın liderliğinin fevkalade önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Üniversiteler toplumların kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Akademik açıdan güçlü üniversiteler daha donanımlı nesiller yetiştirmekte ve bu da aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Bölgesinin yükselen yıldızı olan Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Bugün Malaya Üniversitesi tarafından şahsıma tevdi edilen fahri doktora unvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu unvanı tevdi etmesinin şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum" - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika

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