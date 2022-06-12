Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan çocuklar İHA'ya konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan çocuklar İHA'ya konuştu

12.06.2022 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan çocuklar İHA'ya konuştu

Van'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının programına katılan çocuklar, sevgilerini gözyaşlarıyla anlattı.

Van'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının programına katılan çocuklar, sevgilerini gözyaşlarıyla anlattı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda toplu açılış programına katıldı. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi sırasında 3 küçük kız çocuğu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı'na sarılan Ayşegül Oflas isimli kız çocuğu, mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanıyla görüşme fırsatı bulan kız çocukları İhlas Haber Ajansına (İHA) konuştu.

"Hayatımda bu kadar mutlu olmamıştım"

Sevincini gözyaşlarıyla anlatan Ayşegül Oflas, sevinç dolu olduğunu, Cumhurbaşkanıyla görüşme hayali olduğunu ve bu hayalinin de gerçekleştiğini belirtti. Böyle bir şey olacağını tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Oflas, "Hayatımda bir kere bile bu kadar mutlu olmadım. Çok mutluyum, çok. Cumhurbaşkanını mutluluktan duymadım. Onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksil etmesin" dedi.

Rümeysa Gümüşlü isimli kız çocuğu da Cumhurbaşkanını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. - VAN

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan çocuklar İHA'ya konuştu - Son Dakika

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