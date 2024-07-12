Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F-16 Tedariki ve İsrail İle İlgili Gelişmeler - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F-16 Tedariki ve İsrail İle İlgili Gelişmeler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmelerde F-16 tedariki ve F-35'lerin probleminin çözülmesi konusunda anlaştıklarını belirtti. Ayrıca, Esed'e ülkede veya üçüncü bir ülkede görüşme çağrısının Dışişleri Bakanı tarafından takip edildiğini ve İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettiklerini ifade etti. Erdoğan, İsrail ile iletişimde anlaşılır bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

12.07.2024 03:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 tedariki) Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"

"Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuyla Dışişleri Bakanım ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz"

"Biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettik. Bununla ilgili özellikle Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere süreci çalıştırıyor"

"İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım"

"(ABD'den F-16 tedariki) Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi. Parçalarla ilgili konuyu da sürekli görüşüyoruz"

Kaynak: İHA

İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F-16 Tedariki ve İsrail İle İlgili Gelişmeler - Son Dakika

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