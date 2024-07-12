Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F-16 Tedariki ve İsrail İle İlgili Gelişmeler

Politika

Adnan Oktar\'ın en büyük korkusunu itiraf etti: Zıvanadan çıkmıştı

Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 tedariki) Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"

"Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuyla Dışişleri Bakanım ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz"

"Biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettik. Bununla ilgili özellikle Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere süreci çalıştırıyor"

"İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım"

"(ABD'den F-16 tedariki) Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi. Parçalarla ilgili konuyu da sürekli görüşüyoruz"