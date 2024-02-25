Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Adana'da miting yaparak halka hitap etti. Mitingin ardından Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti ve ardından Erdoğan havalimanına gitmek üzere Adana'dan ayrıldı.

25.02.2024 17:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da mitinginin ardından valiliği ziyaret etti.

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, mitingin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan'ı Adana Valisi Yavuz Selim Köşger karşıladı. Erdoğan'a Adana milletvekilleri de eşlik etti. Basına kapalı olan ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'dan ayrılmak üzere havalimanına gitti. - ADANA

Kaynak: İHA

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