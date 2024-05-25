Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Örgütü\'nün kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü'nü tebrik ederek bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kökleri 9'uncu yüzyıla ulaşan güçlü beşeri ve tarihi bağlara sahip olduğumuz Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL