Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Doğum istatisliği endişe verici" -"2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir.

20.05.2024 21:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Doğum istatisliği endişe verici"

-"2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız"

- "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir"

-"Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız"

-"Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil, gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır"

-"Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde 680 bini konut, 170 bin işyeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölgesi kullanılamaz hale gelmişti. 1 trilyon lira üzerinde kaynak aktardık"

- "Kabine toplantımız esnasında Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Taziyelerimizi kendilerine ilettik"

-"Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmesini kararlaştırdık"

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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