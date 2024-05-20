Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Doğum istatisliği endişe verici"
-"2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız"
- "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir"
-"Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız"
-"Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil, gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır"
-"Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde 680 bini konut, 170 bin işyeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölgesi kullanılamaz hale gelmişti. 1 trilyon lira üzerinde kaynak aktardık"
- "Kabine toplantımız esnasında Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Taziyelerimizi kendilerine ilettik"
-"Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmesini kararlaştırdık"
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?