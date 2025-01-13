Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurmayı teşvik edecek; maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aile kurmayı teşvik edecek; maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları... - Son Dakika
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