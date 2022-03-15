Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

15.03.2022 15:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanında yapımına başlanan ek binanın inşaatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanında yapımına başlanan ek binanın inşaatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından Genel Merkez'den çıkışında genel merkez binasının karşısında inşaatına başlanan ek binaya ilişkin bilgi aldı. AK Parti Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan ve restoran olarak işletilen binanın yıkımını inceleyen Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi ek binası inşaatı ile ilgili bilgi aldı - Son Dakika
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