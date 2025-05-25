Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz, iktidara geldiğimiz gündem beri eser, proje üreten bir partiyiz. Biz bir gönül hareketiyiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz, iktidara geldiğimiz gündem beri eser, proje... - Son Dakika
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