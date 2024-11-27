Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, darbecilere ve şakşakçılarına rağmen, demokrasiyi, hukuku, adaleti, kalkınmayı, sivil siyaseti ve milletimizin haklarını savunmayı, gerekirse canımız pahasına sürdüreceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, darbecilere ve şakşakçılarına rağmen, demokrasiyi, hukuku, adaleti, kalkınmayı, sivil... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?