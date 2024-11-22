Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projemizle milletimizin 70 yıllık hayalini de gerçeğe dönüştürüyoruz. Akkuyu devreye girdiğinde elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projemizle milletimizin 70 yıllık hayalini de gerçeğe dönüştürüyoruz. - Son Dakika
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