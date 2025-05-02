Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. Bunların belediyelerindeki ilk icraatları sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından bugün bile devam ettiriliyor. - Son Dakika
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