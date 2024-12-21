Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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