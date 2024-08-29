Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı ülkenin büyükelçilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Maldivler, Danimarka, İsviçre, Gana, Almanya ve Letonya Büyükelçilerini kabul etti. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği olanakları ele alındı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
29.08.2024 17:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı ülkenin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?