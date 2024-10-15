Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara\'da Taksi Durağı\'nı ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti. - ANKARA