Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Taksi Durağı'nı ziyaret etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.
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