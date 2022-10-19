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Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Asgari ücret) Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz' - Son Dakika

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