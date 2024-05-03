Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da nefret suçlarıyla mücadelede ayrım var

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nefret suçlarıyla mücadele noktasında Avrupa'da bir ayrım söz konusu"

-"Biz nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz"

"Avrupa'daki Türk diasporasının karşılaştığı sınama ve tehditler değiştikçe, birliğin faaliyet sahası da genişliyor"

"Antisemitizme karşı gösterilen hassasiyet ne yazık ki İslam düşmanlığı ve ırkçılık kaynaklı saldırılardan esirgenmektedir"

"Aşırı sağcı akımların, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda konuştu.