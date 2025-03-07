Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir.

07.03.2025 13:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir. Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasına Ukrayna- Rusya savaşına değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak ilk günden itibaren savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için çok yoğun ve samimi çaba harcadık. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettik. Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü destek verdik. Bugün de adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini garanti edecek bir mutabakata varılmasına yönelik çabalarımız da bu yaklaşımla örtüşüyor. Tabi burada şunu da ifade etmek durumundayım. Gerek savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği gerek savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu tutumunu tadil etmesi ortak çıkarlarımızın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Trans Atlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika'nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz önemlidir"

Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi olmadığının altın çizen Erdoğan, "Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur. Birleşik Krallığın ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenen liderler zirvesi gibi bugünkü toplantıyı da Avrupa'nın güvenliğine gerçekçi ve kapsamlı bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyoruz. Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Tüm bu gayretlerde Trans Atlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika'nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz önemlidir. İleri teknolojiye sahip savunma sanayimiz güçlendirilmeye çalışılan savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Birlik bünyesindeki Avrupa savunma sanayi programının tüm Avrupalı müttefiklere açık olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa barış aracı gibi mekanizmalara da dahil olmamız mühimdir" şeklinde konuştu.

"Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz"

Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili Erdoğan, "Saygı değer katılımcılar, karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye ile birlik arasındaki münasebetlerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir. Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları da en kısa zamanda birlikte gerçekleştiririz. Sözlerime son verirken Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliği de yapmak dahil her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bu düşüncelerle toplantımızın barış ve istikrar yolunda hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı' - Son Dakika

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