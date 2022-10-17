Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı.
Anayasa Mahkemesi üyesi seçilen Muhterem İnce, Yüce Divan Salonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.
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