Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı

17.10.2022 15:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldıANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı.

Anayasa Mahkemesi üyesi seçilen Muhterem İnce, Yüce Divan Salonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı - Son Dakika
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