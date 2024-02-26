Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Al Nahyan, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

26.02.2024 17:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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