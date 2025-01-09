Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan ve Bahçeli, ikili görüşmeye geçti. Saat 16.30'da başlayan görüşme, basına kapalı sürüyor.
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