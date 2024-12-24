Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Balıkesir'deki patlama) Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA