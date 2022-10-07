Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti

07.10.2022 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına, kandil simidi ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına, kandil simidi ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarının ardından basın mensuplarına Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Erdoğan'ın elinden kandil simidini alan basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti - Son Dakika
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