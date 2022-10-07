Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına kandil simidi ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarının ardından basın mensuplarına Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti. Erdoğan'ın elinden kandil simidini alan basın mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili, Politika, Son Dakika

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