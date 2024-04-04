Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 2 Bin 666 Araça 6 Milyon 428 Bin 751 TL Para Cezası Uyguladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, yıl başından bu yana çeşitli trafik ihlalleri yapan 2 bin 666 araca toplamda 6 milyon 428 bin 751 TL para cezası uyguladı. Denetimlerde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara cezalar kesildi. Ayrıca 344 araç trafikten men edilirken, 26 sürücünün de sürücü belgesi alındı.